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Meclis Genel Kurulu’nda nisap sağlanamadı

Meclis Genel Kurulu’nda nisap sağlanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.45’teki ilk toplanma girişiminde nisabı sağlayamadı.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.45’teki ilk toplanma girişiminde nisabı sağlayamadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, toplantıyı 15 dakika sonraya erteledi.

Genel Kurul toplantısına, sadece CTP ile TDP milletvekilleri katıldı.

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