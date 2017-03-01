Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 3 tasarıyı onayladı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

Meclis basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” , “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı” nı görüşerek, üç yasa tasarısını da oybirliği ile onayladı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Başsavcılık, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nden yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu katıldı.