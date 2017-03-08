Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşerek oybirliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10:00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına, Ahmet Kaşif’le birlikte, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Toplantıya davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, KTAMS, Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kamu-İş’den yetkililer de katıldı.