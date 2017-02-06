Meclis koltukları boş kaldı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün yapılması beklenen toplantısında nisap sağlanamadı.

Genel Kurul’da ilk toplanma denemesi 10.15’te yapıldı. Yoklama sonucu toplantı yeter sayısı olmaması nedeniyle Meclis Başkanı Sibel Siber, Genel Kurulu 10 dakika sonrasına erteledi.

Genel Kurul’un ikinci toplanma denemesinde de üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşılamadı.

Meclis Başkanı Sibel Siber; Meclis iç tüzüğü’ne göre Genel Kurul’un 24 saat sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Siber; ‘Genel Kurul’u nisapsızlık nedeniyle ertelememeyi umuyorum’ dedi.

Meclis gündeminde ‘Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Değişiklik Yasa Tasarısı’, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin’ ve yine aynı Komite’nin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel’ bulunuyor.