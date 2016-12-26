Meclis önünde eylem sürüyor

Ercan Havalimanı’ndaki yer hizmetlerini yürüten CAS şirketinde işlerine son verilen çalışanlar, Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemlerine devam ediyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan bu sabah eylemcileri ziyaret ederek, destek belirtti.Eylemcilerin üye olduğu Emek-İş’in bağlı olduğu DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, CAS şirketinde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkının gasp edildiğini kaydetti.

Felek, “Çalışanların baskılara direnmekte kararlı" olduğunu belirtti.

Felek, mücadelelerinde sendikal dayanılşmanın önemine de işaret ederek, KTAMS’a ziyareti için teşekkür etti.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan da ülkede ekonmik sıkıntılar artarken, Sosyal sıkıntıların da yaşanmaya başladığını, Anaysal hakların çiğnendiğini ifade etti.Kaptan, “Umarım iktidar bu yanlıştan bir an önce döner. 30 arkadaş işine döner, hakları iade edilir” dedi.

Emek-İş Başkanı Koral Aşam CAS çalışanlarının Dev-İş’e üye olmaları nedeniyle işlerine son verildiğini, yeni yıl hazırlıkları sürerken bu çalışanların mağduriyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Çalışma Bakanı’ndan ve ilgili yetkililerden görüşme talebinde bulunduklarını ancak hiçbir yanıt almadıklarını da belirten Aşam, duyarsızlık karşısında kararlıklık ve onurla eylemlerinin süreceğini ifade etti.