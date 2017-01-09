Meclis önünde polis müdahalesi
Meclis'te görüşmelerine başlanacak anayasa değişiklik teklini protesto etmek isteyen, aralarında CHP'li milletvekillerinin de olduğu bir gruba polis müdahale etti.
A+A-
CHP'li milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve avukatlardan oluşan bir grup Meclis Dikmen kapısı önünde toplandı. Görüşmelerine başlanacak olan anayasa değişikliği teklifini protesto etmek isteyen gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti.
Polis ekipleri, Milli Müdafaa Caddesi üzerinde toplanarak, Dikmen Kapısı'na yürümek isteyen gruplara da biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.