Meclis önünde polis müdahalesi

CHP'li milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve avukatlardan oluşan bir grup Meclis Dikmen kapısı önünde toplandı. Görüşmelerine başlanacak olan anayasa değişikliği teklifini protesto etmek isteyen gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Polis ekipleri, Milli Müdafaa Caddesi üzerinde toplanarak, Dikmen Kapısı'na yürümek isteyen gruplara da biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti.