Meclis Pazartesi toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 13 Mart Pazartesi günü toplanacak.

Genel kurulun gündeminde, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel kurulda, Sayıştay üyeliği için seçim de yapılacak.

Toplantıda, Sayıştay, Dilekçe ve Ombudsman Komitelerinden gelen raporlar da görüşülecek.