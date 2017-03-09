Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Meclis Pazartesi toplanacak
Meclis Pazartesi toplanacak

Meclis Pazartesi toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 13 Mart Pazartesi günü toplanacak.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 13 Mart Pazartesi günü toplanacak.

Genel kurulun gündeminde, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel kurulda, Sayıştay üyeliği için seçim de yapılacak.

Toplantıda, Sayıştay, Dilekçe ve Ombudsman Komitelerinden gelen raporlar da görüşülecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.