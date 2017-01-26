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Meclis Sayıştay Komitesi Esentepe Belediyesi’yle ilgili raporu onayladı

Meclis Sayıştay Komitesi Esentepe Belediyesi’yle ilgili raporu onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugünkü toplantısında, “Esentepe Belediyesi’nin 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve oybirliği ile onayladı.

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Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugünkü toplantısında, “Esentepe Belediyesi’nin 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve oybirliği ile onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay başkanlığındaki komite toplantısına davetli olarak  Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

Toplantıda, Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili  Ali Pilli ve UBP Milletvekili Zorlu Töre de yer aldı.

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