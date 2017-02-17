Meclis Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün, Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Lapta Belediyesinin 2006 Mali Yılı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “Değirmenlik Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Her iki rapor komitenin bir sonraki toplantısında görüşülmeye devam edilecek.

Sayıştay Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Tebberüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pilli ve DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ile davetli olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katıldı.