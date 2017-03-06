Meclis yarın güvensizlik önergesinin gündeme alınıp alınmamasını görüşecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarınki toplantısında, hükümet aleyhine verilen güvensizlik önergesinin gündeme alınıp alınmamasını görüşecek.

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının sunuşlar bölümünde CTP’ye bağlı bazı milletvekilleri, TDP milletvekilleri ve Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın 2 Mart’ta birlikte sundukları “Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Hükümeti Hakkında Güvensizlik Önergesi” isteminin gündeme alınıp alınmaması konuşulacak ve oylama yapılacak.

Toplantının gündeminde ayrıca milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular bölümü de yer alıyor.

Güvensizlik önergesi istemi Meclis’in bugünkü toplantısında milletvekillerinin bilgisine sunulmuştu. Yarınki toplantıda istem onay almazsa süreç bitecek. Onay alırsa Danışma Kurul görüşme için gün belirleyecek. Görüşmeden bir tam gün sonra da açık oyla güven oylaması yapılacak. Oylama sonucunda güvensizlik önergesi Meclis’in üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yani en az 26 oyla kabul edilirse, Başkanlık, Bakanlar Kurulu’na karşı güvensizlik oyu verildiğini Genel Kurul’a bildirecek. Bu durumda Başbakan, istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak.