Meclis yarın toplancak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel kurulun gündeminde, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası ile Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ve güncel konuşmalar bulunuyor.