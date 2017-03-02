Meclis yine nisaba takıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı, bu hafta 3’üncü kez erteleniyor.

Nisap sağlanamadığı için geçtiğimiz gün ve dün toplanamayan Genel Kurul, 24 saatliğine 2 kez ertelenmişti. Bugün de nisap sağlanamadı. Oturum 24 saatlik bir erteleme daha aldı. Meclis, yarın yeniden toplanmayı deneyecek.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLDU

Birleşimin ilk denemesi saat 10.40’da Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında yapıldı. Yeterli sayı bulunamayınca oturuma 10 dakika ara verildi. İkinci oturumda da nisap sağlanamadı.

İlk oturuma, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Zeki Çeler, Demokrat Parti (DP) milletvekili Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hamit Bakırcı genel kurulda katip olarak yer aldı.

İKİNCİ OTURUMDA DA NİSAP SAĞLANAMADI

İkinci oturumda CTP milletvekilleri, TDP milletvekilleri Zeki Çeler ile Hüseyin Angolemli, DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı bulundu. UBP milletvekili Hamit Bakırcı genel kurulda katip olarak yer aldı.

BİRLEŞİM 3’ÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

Genel Kurulun 27 Şubat Pazartesi günkü birleşiminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim 28 Şubat Salı güne ertelenmişti.

Ancak birleşim 28 Şubat’ta nisaba takılmış, 24 saat sonraya ertelenmiş, dünkü birleşimde yine yeterli sayı olmadığından oturum bir 24 saat daha sonraya, bugüne ertelenmişti.

4’ÜNCÜ DENEME YARIN

Meclis Genel Kurulu bugün de toplanamadı. 24 saat ertelemeden sonra Meclis bu hafta içindeki 4’üncü toplanma denemesini yarın yapacak.

CTP HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK, TDP DE ERKEN SEÇİM ÖNERGESİ VERDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Hükümete Güvensizlik Önergesi, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de Erken Seçim Önergesini Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’ya verdi.

Meclis Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle bu hafta üçüncü kez toplanamamasının ardından, iki parti Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’ya önergeleri sundu.

CTP’nin verdiği Güvensizlik Önergesi’ne TDP ve Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da imza koydu.

TDP’nin Erken Seçim Önergesi Milletvekilliği Genel Seçimi’nin 2 Temmuz’da yapılmasını öngörüyor.