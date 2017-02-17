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Medipol Başakşehir’in konuğu Gaziantepspor

Medipol Başakşehir’in konuğu Gaziantepspor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gaziantepspor’u konuk edecek. İki takım ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00’da evinde Gaziantepspor ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 12 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu topladığı 42 puanla 2. sırada yer alırken, bir maç eksiği bulunan Gaziantepspor ise 4 galibiyet, 13 mağlubiyet, 2 beraberlikle ligin son sırasında bulunuyor.

Ligde 18. randevu

İki takım daha önce ligde 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 8 galibiyet alırken, Gaziantepspor ise rakibini 6 defa mağlup etme başarısı gösterdi. 3 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Gaziantepspor, ligde Başakşehir ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Kırmızı-siyahlılar bu mücadelelerde sadece 1 gol atabildi.

Başakşehir evinde kaybetmiyor

Süper Lig’de oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden İstanbul ekibi, evinde oynadığı son 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı son 3 maçta da kalesini gole kapamayı başardı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu mücadelelerde rakip ağlara ise 6 gol bıraktı.

Adebayor kadroda yok

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Emmanuel Adebayor, sakatlığından dolayı Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek. Togolu golcünün yanı sıra sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz, Hakan Özmert ve Stefano Napoleoni de takımdaki yerini alamayacak.

Düdük Alper Ulusoy’da

Yarın saat 16.00’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Ali Saygın Ögel yapacak. 

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