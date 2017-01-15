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Mehmet Ekici kararını verdi

Mehmet Ekici kararını verdi

Ekici için Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da ifade edildi

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Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin önümüzdeki sezon için Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.

Fanatik gazetesinin haberine göre, yıldız futbolcu dün akşam bordo mavili yöneticilerle görüşüp son kararını iletti. Görüşme sonrası Mehmet'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giymesi kesinleşti.

Haberde Ekici'nin "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Benim sözüm söz. Sözümden geri dönemem. Bu para pul işi değil, söz vermekle ilgili. İzin verin, Trabzonspor'a para kazandırarak gideyim"  dediği yazıldı.

Ekici için Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da ifade edildi.

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