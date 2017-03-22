Mehmetçik'te 2 milyon TL’lik proje hayata geçti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret etti.

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Kanbay, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, belediye meclis üyeleri ve bölge köy muhtarları ile görüşerek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Kanbay’ın ziyareti vesilesiyle Mehmetçik Belediyesi’nde yer alan toplantıya TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci de katıldı.

2 MİLYON TL’LİK PROJE HAYATA GEÇTİ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, belediyenin bugüne kadar TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi kaynaklı yaklaşık 2 milyon TL’lik projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Sarıçizmeli, ayrıca şu anda çalışmaları devam eden Mehmetçik ve belediyeye bağlı tüm köylerde Mehmetçik Belediyesi öz kaynakları ve TC Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi katkıları ile 3 milyon TL’nin üzerindeki projeler hakkında bilgi verdi.

Sarıçizmeli, Mehmetçik ve belediyeye bağlı tüm köylerde önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili de bilgi aktararak, Mehmetçik Belediyesi’nin geçmiş yönetim döneminde birçok projeyi hayata geçiremediğini ve bölgenin olumsuz etkilendiğini savundu.

Sarıçizmeli, kendilerinin yönetime gelmesiyle birlikte adada örnek olacak projelere imza attıklarını, bundan sonra da atacaklarını vurguladı.