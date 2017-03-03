Mehmetçik’te organik tarım uygulamalarına geçiş toplantısı düzenlenecek

Tarım Dairesi, 6 Mart Pazartesi günü Mehmetçik’te organik tarıma geçişle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi ve Mehmetçik Belediyesi işbirliğinde, Mehmetçik Kaymakamlık binası toplantı salonunda saat 14.00’te başlayacak toplantıda, Organik Tarım Projesi kapsamında bitkisel ve hayvansal üretiminde organik tarım uygulamalarına geçiş süreci hakkında bilgi verilecek.