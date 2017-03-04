Meksika ABD'deki vatandaşları için harekete geçti

Meksika, ABD'de göçmen olarak bulunan vatandaşlarını korumak için ülke genelinde yardım kampanyası başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki kaçak göçmenleri sınır dışı etme, ülkenin sınırlarını güçlendirme ve ABD-Meksika sınırına duvar örme planlarının yıl içinde hayata geçmesi beklenirken Meksika, ABD'de sınır dışı edilme korkusu yaşayan vatandaşlarına yasal yardımları artırmaya başladı.

Meksika'nın ABD'de bulunan 50 konsolosluğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından korkan Meksikalılara yardım etmek üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile avukatlar arasında ortaklık sağlamak için hukuki yardım merkezleri açtı.

Meksika'nın Miami Başkonsolosu Jose Antonio Zabalgoitia, söz konusu yardım merkezlerinin, "Meksikalı göçmenlerin haklarının güvenilir savunucuları" haline geleceğini söyledi.

Zabalgoitia, "Daha önce, halkımızın hukuki destek almasına gerek olmuyordu. Oysa şimdi vatandaşlarımızı, nihai bir sınır dışına karşı korumak zorundayız." ifadesine yer verdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray da New York'taki konsolosluğu ziyaret ederek, başlatılan girişimi "ahlaki bir zorunluluk" olarak nitelendirildi.

Videgaray, "Bu, mecburen ve inançla yapmaya devam edeceğimiz bir şey." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra, "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını birçok kez ifade etmişti.