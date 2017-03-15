Meksika'da helikopter kazası: 4 ölü

Meksika'nın kuzeyinde bir kurtarma helikopterinin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Baja Kaliforniya eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, pazar günü kaybolan bir yürüyüşçü kadını kurtarmak üzere bölgeye giden helikopterin Mexicali kenti yakınlarındaki dağlık bölgede düştüğü belirtildi.

Kazada helikopterde bulunan pilot, yardımcı pilot ve yerel kurtarma ekibinden iki kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, ekibin kayıp kadına ulaşamadığı, iki kurtarma görevlisini geri getirirken bir elektrik kablosuna çarptığı ifade edildi.

Kuyruk pervanesi bozulan helikopterin tepeye çarparak infilak ettiği belirtildi.