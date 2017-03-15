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Meksika'da toplu mezarda 250 kafatası bulundu

Meksika'da toplu mezarda 250 kafatası bulundu

Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yıllar önce uyuşturucu baronlarının öldürdüğü kişilere ait olduğu sanılan 250 kafatası çıkarıldı.

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Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yıllar önce uyuşturucu baronlarının öldürdüğü kişilere ait olduğu sanılan 250 kafatası çıkarıldı.

Veracruz Eyaleti Cumhuriyet Savcısı Jorge Winckler, yerel basına yaptığı açıklamada, kentin kenar mahallelerinden birinde bulunan toplu mezardan 250 kafatası çıkarıldığını belirtti.

Kafataslarının, uyuşturucu baronları tarafından öldürülerek gömülen kişilere ait olduğunu düşündüklerini kaydeden Winckler, mezarın nasıl bulunduğunu konusunda bilgi vermedi.

Winckler, bölgede daha fazla insanın gömülmüş olabileceğini ifade etti.

Veracruz eyaletinde faaliyet gösteren Colectivo Solecito benzeri sivil savunma grupları, kayıpların bulunması için bu tür alanlarda kazı yapmış ve yetkililerden destek istemişti.

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