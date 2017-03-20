“Memleketin Halleri” sahnelendi

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında Dördüncü Duvar Kültür Ve Düşünce Derneği’nin ‘Memleketin Halleri’ adlı oyunu sahnelendi.

Oyunun konusu; 1974 sonrası ikiye bölünmüş olan adada gelişen farklı ideolojik görüşlerin yanında, rumlarla antlaşma olur mu? olmaz mı?, darlaşan ekonomimiz, çoğalan işsizlik, iç ve dış göçler gibi olaylar kara mizah şeklinde anlatılmıştır. Oyunun sonunda Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik oyunculara teşekkür etti. Ardından sahneye gelen Çatalköy Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Sipahi oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.