Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. “Memleketin Halleri” sahnelendi
“Memleketin Halleri” sahnelendi

“Memleketin Halleri” sahnelendi

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında Dördüncü Duvar Kültür Ve Düşünce Derneği’nin ‘Memleketin Halleri’ adlı oyunu sahnelendi.

A+A-

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında Dördüncü Duvar Kültür Ve Düşünce Derneği’nin ‘Memleketin Halleri’ adlı oyunu sahnelendi.

Oyunun konusu; 1974 sonrası ikiye bölünmüş olan adada gelişen farklı ideolojik görüşlerin yanında, rumlarla antlaşma olur mu? olmaz mı?, darlaşan ekonomimiz, çoğalan işsizlik, iç ve dış göçler gibi olaylar kara mizah şeklinde  anlatılmıştır. Oyunun sonunda Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik oyunculara teşekkür etti. Ardından sahneye gelen Çatalköy Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Sipahi oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.