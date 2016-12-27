Lefkoşa6 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Mendirek kullanılamaz durumda, fener yıkıldı
Mendirek kullanılamaz durumda, fener yıkıldı

Mendirek kullanılamaz durumda, fener yıkıldı

Girne’yi vuran şiddetli fırtına antik limanda mendirekte hasara yol açtı. Deniz Feneri ise yıkıldı.

A+A-

Girne’yi vuran şiddetli fırtına antik limanda mendirekte hasara yol açtı. Deniz Feneri ise yıkıldı.

Fırtına nedeniyle mendirek zemininde ciddi çöküntüler meydana geldi ayrıca birçok aydınlatma direği devrildi.

Fırtınanın şiddetinden yer yer mendireğin yan duvarları patladı, duvardan düşen taşlar nedeniyle ciddi çatlaklar oluştu.

Özellikle mendireğin en uç kısmında, fenere yakın noktada, zeminde oluşan çöküntüler ve büyük bir hasar var.

Antik Liman, çöken zemini, yıkılan duvarları ve yerle bir olmuş deniz feneriyle adeta bir savaş alanını andırıyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.