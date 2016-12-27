Mendirek kullanılamaz durumda, fener yıkıldı

Girne’yi vuran şiddetli fırtına antik limanda mendirekte hasara yol açtı. Deniz Feneri ise yıkıldı.

Fırtına nedeniyle mendirek zemininde ciddi çöküntüler meydana geldi ayrıca birçok aydınlatma direği devrildi.

Fırtınanın şiddetinden yer yer mendireğin yan duvarları patladı, duvardan düşen taşlar nedeniyle ciddi çatlaklar oluştu.

Özellikle mendireğin en uç kısmında, fenere yakın noktada, zeminde oluşan çöküntüler ve büyük bir hasar var.

Antik Liman, çöken zemini, yıkılan duvarları ve yerle bir olmuş deniz feneriyle adeta bir savaş alanını andırıyor.