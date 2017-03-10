Meral Akıncı: "Kadınlar bilgilerine inançlı ve atılımcı olmalı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, farklı farklı projelerle kadının toplum içindeki statüsünu yükseltme gayretinde olduklarını belirterek, “Kadının önce bilgisine inancı ve atılımcı olması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı bugün YDÜ Hastanesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konferans verdi.

Kadınların hayatın çeşitli alanlarında zorluklarla karşılaştıklarına dikkat çeken Meral Akıncı, iş münhallerinde bile öncelikli erkek adayların arandığını vurguladı.

2010’da yaptıkları bir araştırmaya göre kadınların özgüveninin düşük olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Meral Akıncı, “Kadınımızı engelleyen en büyük etmen budur” diye konuştu.