Meriç Nehri'nde kaçakları taşıyan bot battı
Edirne'de Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.
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Edirne'de Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, içerisinde 8 kaçak olan şişme bot İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde Meriç Nehri ortasında alabora oldu.
Askerler ve balıkçılar tarafından Pakistan uyruklu oldukları tahmin edilen 5 kaçak kurtarıldı, boğulan 3 kaçağın ise cesedi kıyıya çıkarıldı.
Soğuktan etkilenen 5 kaçak Enez ve Keşan devlet hastanelerine sevk edildi.
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