Merit Lefkoşa Müdür: "Su fiyatları düşmeli"

Merit Lefkoşa Hotel, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin su fiyatlarını düşürmesi için çağrı yaptı.

2016 yılında 39.519 ton su tükettiğini açıklayan otel yetkilileri, tüketimin bu kadar yüksekken, tonu 7 TL’den su almalarına imkan olmadığını vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’dan, su fiyatının düşürüleceği sözü alındığını açıklayan otel yetkilileri, henüz bu konuda adım atılmadığına da dikkat çekti.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses yapığı basın açıklamasında, LTB’nin talep ettiği aylık 100 ton üzeri su tüketimi için ton başına 7 TL fiyatta iyileştirme yapılmasını beklediklerini açıkladı.

Gürses, yaptığı bir basın açıklamasıyla Merit Lefkoşa Hotel olarak aylar önce Lefkoşa Türk Belediyesi’nden şebeke suyu alabilmek için talep ettikleri su fiyatında indirime gidilmesi taleplerine halen cevap alamadıklarını dile getirdi.

Merit Lefkoşa Hotel olarak kuruldukları yıldan beridir gerek su kesintileri gerekse kalitesiz su nedeniyle tankerle arıtılmış su aldıklarını ve bunun 2016 yılında toplam 39.519 ton olduğunu belirten Gürses, ancak şu an LTB’nin talep ettiği aylık 100 ton üzeri su tüketimi için ton başına 7 TL ödemelerinin zor olduğuna dikkat çekti.

Gürses, kendilerinin LTB Başkanı Harmancı’ya yaptıkları ziyarette su fiyatlarında indirim yapmaları durumunda suyu alacaklarını ilettiklerini ve kendilerine bu konuyu Şubat ayında çözecekleri cevabı verildiğini vurgulayarak, Şubat sonuna gelinmesine karşın bir gelişme olmadığı konusunda sitemlerini paylaştı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses’in yaptığı basın açıklaması şöyle:

“2008 yılında kapılarını KKTC turizminin ve Başkent Lefkoşa’nın ve Lefkoşalıların hizmetine açan Merit Lefkoşa Hotel, Lefkoşa’daki su kesintilerinden ve suyun kalitesinin düşük olması nedeniyle, oteldeki çok hassas makine ve teçhizatların korunması amacıyla tankerle arıtılmış su kullanıyoruz.

Türkiye’den gelen suyun Lefkoşa’ya verileceği ve kalitesinin çok iyi olduğu haberi bizi çok mutlu etmişti.

Ne yazık ki , Lefkoşa Belediyesi’nin belirlediği fiyatları görünce bu mutluluğumuz uzun sürmedi. Çünkü Lefkoşa Belediyesi, 100 ton’un üzerindeki su kullanımları için ton başına 7 TL olarak belirledi. Merit Lefkoşa Hotel ayda ortalama 3.300 ton su tüketmektedir. 2016 yılında toplam 39.519 ton su tüketmişiz. Doğal olarak, tüketimimiz bu kadar yüksek iken,tonu 7 TL den su almamıza imkan yoktur. Hala daha uygun fiyatta olan tankerle arıtılmış su alımına devam etmekteyiz. Ayrıca Mart 2016’dan itibaren Belediye kanalizasyon ücreti almaya başladı. Buna da yıl sonuna kadar 49.000 TL ödedik.

Lefkoşa’da bizim kadar su tüketen kuruluşların sayısı belki de bir elin parmaklarını geçmez.

Aralık ayında, Lefkoşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’yı ziyaret ederek, su tüketimi bu derece yüksek olan otelimize daha makul bir fiyat uygulanmasını talep etmiştik.

Sayın Harmancı da bize; Merit Lefkoşa Hotel gibi bir kaç kuruluş daha olduğunu, Belediye Meclisini Şubat ayında toplayarak, 7 TL olan fiyatın iyileştirileceğini belirtmişti.

Şubat ayının sonuna geldiğimiz halde, fiyatlarda hala bir değişiklik yok.

Halbuki, fiyatlar iyileştirilse, tankerle su almak yerine şebeke suyu almaya başlayacağız ve Belediyenin kasasına daha çok gelir akacak.

Buradan sizlerin kanalıyla Belediye Başkanımıza tekrar seslenmek isterim.

Lütfen, KKTC turizminin ve Başkent Lefkoşa’nın çalışkan bir neferi olan otellere uygulanacak su ücreti, bir an evvel makul bir rakama indirilsin. İndirilsin ki bizler de şebeke suyunu kullanabilelim. Belediyemiz de daha çok kazansın.”