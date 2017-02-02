Merkel: "İfade özgürlüğüne saygı duyulması çok önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara’da yaptıkları 2 buçuk saatlik görüşmenin ardından basının karşısına geçti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve terörle mücadelenin ele alındığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Siyasi ilişkileri, NATO ile ilgili konuları, Ege’deki gelişmeleri görüştük. Suriye ve Irak konularını ele aldık. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Mülteci sorununu ele alma imkanımız oldu.

Tabii, terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz bunları konuştuk. Kararlılığımız zaten belli Türkiye olarak ama uluslararası terörle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği değil, uluslararası bir dayanışma gerekli. Koalisyon içindeki Almanya’nın bizle dayanışması büyük önem arz ediyor. Bugüne kadar örneğini verdiğimiz gibi devam edeceğine inanıyorum. Biraz sonra da başbakanımızla görüşecekler. İnanıyorum ki bu seyahat iki ülke için faydalı olacak.”

Almanya Başbakanı Merkel ise ifade özgürlüğü vurgusu yaptı:

“Uluslararası konular hakkında konuştuk. Darbe teşebbüsünden sonraki ilk ziyaretim. Terörle mücadele çok önemli.

Darbe teşebbüsünde Türk halkının demokrasi için kendini nasıl ortaya koyduğunu gördük. Bu önemli süreçte, ifade özgürlüğüne saygının çok önemli olduğuna dikkat çektim. Alman gazetecilerin akreditasyonunun önemini belirttim. Basın özgürlüğünün önemine işaret ettim. Bu konularda endişemiz olduğunu ifade ettim.

Darbe teşebbüsünde bulunanların cezalandırılması gerektiğini, ancak suçun şahsiliği ilkesinin de önemli olduğunu ifade ettim. Suriye, Irak, mülteci konularını görüştük. Mülteciler hem Türkiye, hem de AB için önemli.”

Referandum sorusu

Referandum hakkındaki soruya yanıt veren Merkel, “AGİT temsilcileri gözlemcilerinin bulunmasının iyi olacağını söyledim. Türk halkının Temmuz ayında savunduğu ilkelerin, yeni siyasi sistemde de korunması gerektiğini söyledim. Muhalefetin her sistem için önemli olduğunu ifade ettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soruyla ilgili olarak “Güçler ayrılığının yok edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yürütmenin ve yasamanın seri çalışması için yolları açılmış; yargı varlığını koruyor ve işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Muhalefetin hedef saptırmaya yönelik adımlarından başka bir şey söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Merkel, ‘kanıt gerekiyor’ dedi

Merkel, Gülen örgütü üyelerinin Almanya’ya iadesi hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Terörle mücadele konusunda kararlıyız. Fakat önlem almamız, adım atmamız için kanıt gerekiyor. Adalet bakanlarımız bu konuda bundan sonra da görüşmeler yapacak. Mahkemelerin bağımsız incelemelerinin sonuçlarına saygı duymalıyız.”

‘İslamist terör’ ifadesine tepki

Erdoğan, Merkel’in 'terörle mücadele' sorusuna yanıtı sırasında “İslamist terör” ifadesini kullanması üzerine “İslamist terör ifadesi Müslümanları ciddi anlamda üzmektedir. İslam’la terör bir araya gelemez. Kelime anlamı barış olan bir ifadeyi, terörle yanyana getirirsek, bu Müslümanları üzer” dedi.

“Geciken adalet, adalet değildir”

Erdoğan ise konu hakkında şöyle konuştu:

“FETÖ ile alakalı da, PKK ve PYD neyse, YPG neyse FETÖ odur. Benim ülkemde devlete darbe yapacak, bunu yapan Almanya’ya barınıyorsa, Almanya yönetimi de ilişki kurmak suretiyle... Adalet bakanları, haklısınız bilgi aktarabilir. Ancak biz ABD’ye kolilerle belge gönderdik fakat neticeye varılamadı.Benim ülkemde darbe yapan Almanya’ya kaçıyorsa, Alman yönetiminin de adım atması lazım. Biz ABD’ye de 85 koli belge gönderdik, hâlâ bekliyoruz. Geciken adalet, adalet değildir.”

Merkel’in zor ziyareti

Ziyaret, Türkiye-AB ilişkilerinin gerildiği ve mülteci anlaşmasının tehlikeye girdiği bir döneme denk geliyor. Ankara, mülteci anlaşmasının gereği olan 3 milyar Euro'nun çok büyük bir kısmının yatırılmadığı gerekçesiyle tepkili. İlişkilerin gerilmesinin asıl sebebi ise, Gülen örgütü üyeleri ve PKK'lıların Almanya tarafından iade edilmemesi.

Merkel, bugün Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşecek ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edecek. Almanya Başbakanı Merkel, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda bir araya gelecek.

Kaynak: Al Jazeera ve AA