Merkezi Cezaevi’nin durumu bitik!

Özlem Çimendal

Son zamanlarda artış gösteren suçlarla birlikte cezaevleri de dolup taşmaya başladı. Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı altyapısı ve kapasitesi yetersiz olan Merkezi Cezaevi’nin son zamanlarda suçlarda yaşanan artış dolayısıyla mahkum sevkiyatlarında hızlanma yaşandığını dile getirdi.

Her geçen gün mahkum ve tutuklu temposunun arttığı Merkezi Cezaevi’nin, hem mahkum ve tutuklular hem de gardiyanlar için insani yaşam şartlarından her gün biraz daha uzaklaştığını vurguladı.

“En azından mahkumlar şahsi temizliklerini yapabilecekler”

Kayalı, hükümetin yeni cezaevi için tedbirleri almaya başladığını özellikle cezaevinin en büyük sorunlarından biri olan sıcak su sevkiyatı ile ilgili ihalesinin tamamlama aşamasında olduğunu söyledi. Merkezi Cezaevi’nin su sorununun çok büyük sıkıntılar yarattığına değinen Kayalı, “Son aşamaya gelen sıcak su ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte su sorunun çözüleceğine inanıyoruz. En azından mahkumlar şahsi temizlik ihtiyaçlarını artık sorunsuz bir şekilde yapabilecekler” şeklinde konuştu.

“Ziyaretçi Tüzüğü’ndeki kısıtlayıcı maddelerde de değişikliğe gidilecek”

Yine Merkezi Cezaevi için tüzükte bazı değişikliklerin gündemde olduğunu ve yakın zamanda hayata geçirileceğini söyleyen Kayalı, “Bizim 1 yıldan fazladır Ziyaretçi Tüzüğü’nde değişiklik yapılması yönünde bazı önerilerimiz vardı. Ziyaretçi Tüzüğü’nün bazı maddeleri çok kısıtlayıcıydı. Mahkum ya da tutuklular ziyaretçi için 3 tane kişi yazdırabilirdi. Bu yazdığı kişileri de daha sonra değiştirme imkanına sahip değildi. Bu değişiklikle birlikte bu ziyaretçi sayısında ya da değiştirmede bulunabilmeleri konusunda bazı düzenlemelere gidilecek” dedi.

Amaç, cezaevinde daha insani şartlar yaratmak

Tüzük değişikliğiyle birlikte birtakım rahatlamanın da yaşanacağını ifade eden Kayalı, mahkumların insan hakları bakımından da daha yaşanabilir bir ortamda cezalarını çekmelerine olanak tanınacak çalışmaların da sürdüğüne dikkat çekerek, “Umarız cezaevi koşulları daha da iyi seviyeye yükselir” şeklinde konuştu.

“İhaleye Ocak ayında Türkiye’de çıkılacak”

İhaleye Ocak ayı içerisinde Türkiye’de çıkılacağı bilgisini de veren Kayalı, ihalenin tamamlanmasıyla birlikte en azından mevcut olumsuzlukların bir nebze de olsa aşılabileceğini bunun da memnuniyet verici olduğuna işaret etti.

“400’ün üzerindeki tutuklu ve mahkum insani şartlarda yaşamıyor”

Merkezi Cezaevi’nde istenilen şartların var olmadığını da dile getiren Kayalı, “Şu anda bizim istediğimiz düzeyde bir ortam söz konusu değil henüz, sorunlar hala devam etmektedir. 400’ün üzerinde mahkum ve tutuklu sayısı var şu anda ve insani şartlarda yaşamıyorlar doğruyu söylemek gerekirse” şeklinde konuştu.

“Sadece mahkumlar değil, gardiyanlar da aynı ortamda çalışmak durumunda”

Merkezi Cezaevi’nin insani şartlarda hizmet veremediğinin bir gerçek olduğunu vurgulayan Kayalı, bu şartlarda yaşamak zorunda olanların sadece mahkum ve tutuklular değil aynı zamanda gardiyanlar da olduğuna dikkat çekti. Kayalı, gardiyanların da zor şartlar altında hizmet vermeye çalıştığını ifade etti.

“Biz de Teşkilat Yasası’nda değişiklik çalışmalarına başlayacağız”

Bir an evvel yeni Cezaevi ihalesine çıkılmasını beklediklerini de ifade eden Kayalı, ihaleye çıkılmasının hemen ardından kendilerinin de Teşkilat Yasası’nda düzenlemeye giderek, gardiyanlar için de hizmet içi eğitim projesine başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Uyuşturucu mahkumları için gardiyanlara ayrı eğitim şart

Özellikle uyuşturucu bağımlısı tutuklu ve mahkumlar için ayrı bir eğitime ihtiyaç olduğunun da altını çizen Kayalı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun bu noktada kendilerine çok yardımcı olduğunu da dile getirdi. Diğer problemli alanlarda da kendilerinin gardiyanlar olarak ön saflara geçmeleri gerekerek fedakarlıkta bulunacaklarının da farkında olduklarını söyleyen Kayalı, herkesin yaşanabilir şartlarda cezasını çektiği ve görevini icra edebildiği bir cezaevine bir an evvel kavuşulması gerekliliğini de bir kez daha vurguladı.