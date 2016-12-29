Mersin'de sel: 2 ölüm!

Olay, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde meydana geldi. Sel sularına kapılan 30 yaşlarında, üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak öldü.

Kadının cesedi sel suları nedeniyle debisi yükselen bir derede bulundu.

Öğleden sonra ise D-400 karayolunun Uluslararası Mersin Limanı'nın D kapısı yakınlarındaki bir köprünün ayaklarında da hareketsiz birinin durduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan yarı çıplak haldeki erkeğin öldüğünü belirledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset incelenmek için morga götürüldü.

Bu arada, cesedi bulunan kişinin sel sularına kapılıp ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kentte sabah okula ve işe gitmek isteyenler de zor anlar yaşadı. Merkez Yenişehir ilçesi 50'nci Yıl mahallesindeki evlerinden çıkıp işe gitmek üzere yola koyulan baba-kız 34' ncü caddeden geçerken sel sularına kapıldı. Bir süre sürüklenen baba-kız daha bir süre sürüklenmekten kurtulup kendi imkânlarınyla kurtulup ayağa kalktı.

Sağanak yağış nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitime ara verildi.

Kentin farklı noktalarında birçok araç yağmurun oluşturduğu sel sularında kaldı. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşarken, bazı veliler çocuklarını sırtında taşımak zorunda kaldı.

Vatandaşların kullandığı belediyeye ait toplu taşıma araçlarını da su bastı. Kenar mahallelerde bazı ev ve işyerlerini su basarken, can ve mal kaybı olmadı.

Meteoroloji yetkilileri, Cuma günü öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirirken, Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, kentte etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istedi.