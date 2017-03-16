Mersinli 'Ümmiye Teyze', Madrid'de Ronaldo ile reklam filmi çekti

Mersin'in Aslanköy köyünde kurduğu tiyatro topluluğu ekibiyle 'Yün Bebek' adında bir film çekerek, New York Avrasya Film Festivali’nde büyük ödüle layık görülen Ümmiye Koçak, şimdi de Real Madridli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo’nun oynadığı reklam filminin yönetmeni oldu.

İletişim operatörü Türk Telekom'un 'Sen Yeter ki Hayal Et' projesi kapsamında hazırlanan reklam filminde Koçak, hem yönetmen koltuğuna oturdu hem de rol aldı. Ronaldo'nun Madrid'deki evinde gerçekleştirilen çekimlere katılan Koçak, 60 yaşında. Koçak, reklam filmini kişisel Twitter hesabında paylaşarak, "Kurban olduklarım ben hayal ettim ve gerçekleştirdim. Siz de hayal edip başarabilirsiniz" dedi.

​Reklam filminde Ronaldo, zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediğini anlatıyor.

Kurban olduklarım ben hayal ettim ve gerçekleştirdim. Sizde hayal edip başarabilirsiniz. #senyeterkihayalet pic.twitter.com/Rn9ABUbrlL — Ümmiye koçak (@ummiyekocak) 14 Mart 2017

Filmin hazırlıklarla birlikte toplam 23 gün süren Türkiye'deki çekimleri, Denizli, Rize, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi. Ekipte yaklaşık 100 kişilik bir ekibin görev aldığı belirtildi.

Koçak, dünyaca ünlü futbolcudan imzalı forma almayı da ihmal etmedi.