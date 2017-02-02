'Meryem Ana bakire olmayabilir' diyen rahibe Kilise'yi karıştırdı

İspanya'da bir rahibenin Meryem Ana iddiası kilise çevrelerinde tartışma yarattı. Katolik rahibe, Meryem Ana'nın bakire olmayabileceğini savundu.

Rahibe Lucia Caram haftasonu bir televizyon programında yaptığı konuşmada, inancıyla kutsal metinler arasında bir çelişki olduğunu 'ağzından kaçırdı.'

Caram, programın sunucusu Risto Mejide'ye, "Bana göre Meryem, Yusuf'a aşıktı ve onlar normal bir çiftti. Seks de normal bir şeydir" dedi.

Roma Katolik Kilisesi'ne göre Hz. İsa'nın doğumu 'günahlardan arınmış doğum' olarak tanımlanıyor ve Hz. İsa'nın 'Tanrı'nın oğlu' olduğu kabul ediliyor.

KİLİSEDEN KINAMA

Öte yandan "Bunu kabul etmek zor" diyen Caram'ın iddiaları Viktorya Piskoposu tarafından bir açıklamayla kınandı. Açıklamada, Meryem Ana'nın bekaretinin tartışma konusu olmadığı belirtildi: "Meryem'in ebedi olarak bakire olduğu hakikati, en başından beri kilisenin inancını şekillendirmiştir. Bu gibi açıklamalar kilisenin inancıyla uyuşmamaktadır."

Rahibe Lucia Caram ise bu tartışmalara yabancı değil. Katalan bağımsızlığının destekçisi olan Caram'ın Twitter'da 180.000'in üzerinde takipçisi var.

Bu arada Rahibe Caram aynı programda cinsellik üzerine düşüncelerini de ortaya koyarak, "Seks, duyguları ve aşkı ifade etmenin bir yolu ve bütün insanların bazı yönlerini şekillendiriyor. Kilise bu meseleye 'kirli' ve mahrem gözüyle bakıyor ama bence bu Tanrı'nın bir lütfu" diye konuştu.

Programın sunucusu Majide'nin 'mastürbasyon yapıp yapmadığı' yönündeki sorusunu da yanıtlayan Caram, "Size bakire olduğumu ve hiç cinsel ilişkiye girmediğimi söyledim, bu aynı zamanda mastürbasyon yapmadığım anlamına geliyor" dedi.