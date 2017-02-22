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Mesai saatlerinde uzlaşı sağlandı

Mesai saatlerinde uzlaşı sağlandı

Sendikalarla Hükümet Kamuda Mesai Saatleri konusunda uzlaştı.

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Sendikalarla Hükümet  Kamuda Mesai  Saatleri konusunda uzlaştı.

Yaz aylarında haftada 35 saat 07.30-14.00; haftada bir gün (07.30-12.30) (13.00-17.00);  Kış aylarında ise haftada 40 saat (08.00-12.30) (13.00-16.15) haftada 1 gün 08.00-12.30 ve 13.00 17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Sendikalar ile hükümet arasında kamuda mesai saatlerindeki  uzlaşının yürürlüğe girmesi için yasal değişiklik gerekecek.

Uygulama en erken Mart ayının ortasında başlayacak.

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