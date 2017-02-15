“Mesleki Eğitimde Gündem”de iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa İlkan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Mesleki Eğitimde Gündem" programında bu hafta DAÜ BTYO İnşaat Teknolojisi ile Harita ve Kadastro programları öğretim görevlisi Ramadan İyikal konuk oldu. DAÜ TV yapımcılığında gerçekleştirilen programda yapı denetim, iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alınarak öneriler aktarıldı.

Ramadan İyikal, yapı denetiminin öneminden söz ettiği programda, mal sahibinin inşaatı yapma kararı almasıyla sürecin başladığını belirtti. Hazırlanan projenin ilk etapta inşaat mühendisleri odası ve/veya mimarlar odası tarafından kontrolden geçtiğini anlatan İyikal, söz konusu odaların mal sahibinin taleplerini yasalara uygun hale getirdiğini dile getirdi. İyikal, hazırlanan projenin daha sonra gerekli bazı izinler için belediyeye sunulduğunu ifade etti. 2016 yılında yürürlüğe giren İnşaat Kontrol Yasası kapsamında projeyi kimin kontrol edeceğini belediyenin tayin etmesi gerektiğini dile getiren İyikal, yasa olmasına karşın yapı denetim mekanizmasının tam anlamıyla sadece Lefkoşa Türk Belediyesi’nde uygulandığını, Girne Belediyesi’nin söz konusu sistemi de yeni yeni kurmaya çalıştığını anlattı.

Yapı denetimi sayesinde, inşaatın aşama aşama raporlandığını ifade eden İyikal, inşaatın tamamlanması ile oluşturulan raporun belediyeye teslim edildiğini kaydetti. DAÜ BTYO gibi mesleki eğitim veren okullardan mezun, teknik donanıma sahip inşaat teknikerlerinin inşaatlarda daha etkin denetim yapabileceği görüşünü de aktaran İyikal, her bir inşaata bir inşaat teknisyeninin görevlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği konusunun da ülkemizde yaşanan üzücü inşaat kazaları sayesinde ortada olduğunu ifade eden İyikal, bu konuda da yapılması gerekenlere dikkat çekti. Yasalara göre her bir inşaatta bir uzmanın bulunması gerektiğini bildiren İyikal, bunun uygulanması noktasında sıkıntı yaşandığını kaydetti. İyikal, iş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla kaza olasılıklarının en aza indirilmesinin mümkün olduğuna değinerek, devlete bağlı uzmanların kadro eksikliğinden ötürü denetimi sağlamada yetersiz kaldığını anlattı. İyikal bu bağlamda, inşaatlarda çalışanlara yönelik yapılması gereken eğitimlerin de önemine dikkat çekti. Programda ayrıca, inşaat sürecinde meydana gelebilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için mahkemelere taşınmadan konuyu çözmeye yarayacak belli bir makama ihtiyacın olduğunun da altı çizildi.

“Mesleki Eğitimde Gündem” programının söz konusu bölümü 16 Şubat 2017 Perşembe günü, 19:15 – 20:00 saatleri arasında tekrarı ise, 21 Şubat 2017 Salı günü, 19:15 – 20:00 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.