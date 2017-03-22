“Mesleki Eğitimde Gündem”de KKTC’de mesleki eğitim konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa İlkan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Mesleki Eğitimde Gündem" programında bu hafta Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi tanıtıldı. DAÜ TV yapımcılığında çekilen programda, Okul Müdürü Kamil Arifoğlu lise ile ilgili bilgiler paylaşarak, KKTC’de mesleki eğitime verilmesi gereken önemden bahsetti.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Arifoğlu, bölgenin en büyük okullarından biri olduklarını ve 400’e yakın öğrencileri bulunduğunu bildirdi. 6 farklı bölümle eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini açıklayan Arifoğlu, bunların Elektrik-Elektronik, Makine, Motor, İnşaat ve Mobilya Bölümleri olduğunu anlattı. Arifoğlu, söz konusu meslek lisesinde 4 yıl öğrenim gören öğrenciler için hedeflerinin piyasanın ihtiyacı olan donanımlı, kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu vurguladı. Lise sonrası dileyen öğrenciler için yüksek öğrenim yolunun açık olduğunu da dile getiren Arifoğlu, ülkede mesleki eğitimde yaşanan sıkıntılara değindi. Yeterli planlama olmamasından ötürü mesleki teknik öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin piyasada destek bulamadığının altını çizen Arifoğlu, devletin sektör ve okullar arası işbirliği yaratması gerektiğini kaydetti. “Eğer bunu düzeltemezsek, verilen kaliteli eğitim sonrası ülkede atıl bir iş gücü oluşma riski vardır.” diyen Arifoğlu, eğitimde bir planlama oluşturulması ve yapılan harcama ve emeklerin heba edilmemesi gerektiği üzerinde durdu.

Sürekli gelişen teknolojiyi eğitim öğretim faaliyetlerinde yakalamanın önemine dikkat çeken Arifoğlu, “Devletin sağladığı imkanlar ve gösterdiği önem son zamanlarda artış gösterse de bu pek de yeterli olmuyor. İhtiyaç duyulan teknolojik malzemelerin temininin zamanında yapılması, daha donanımlı öğrenciler yetiştirmemiz açısından büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı. KKTC’nin mesleki eğitimi planlamasının ve dünyada büyük bir önem gösterilen mesleki eğitime daha fazla ilgi gösterilmesinin şart olduğuna vurgu yapan Arifoğlu, ülkeyi kurtarmanın yolunun mesleki eğitimden geçtiğini kaydetti.

Programın devamında DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa İlkan lise öğrencilerine kariyerlerine daha sağlıklı yön verebilmeleri adına bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. İlkan, öğrencilerin lise öğrenimlerinin ardından eğitimlerine yüksekokulda devam edebilecekleri konusunda bilgiler de verdi.

Mesleki Eğitimde Gündem adlı programın söz konusu bölümü 23 Mart 2017 Perşembe günü, 19.15 – 20.00 saatleri arasında, tekrarı ise 28 Mart 2017 Salı günü, 19.15 – 20.00 saatleri arasında BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.