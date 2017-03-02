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Messi bir ilke daha imza attı

Messi bir ilke daha imza attı

La Liga'daki 25. hafta mücadelesinde Barcelona'nın Sporting Gijon'u 6-1 yendiği maçta Lionel Messi de bir ilke imza attı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Sporting Gijon'u 6-1 mağlup etti. La Liga'da küme düşme hattında bulunan Sporting Gijon'a karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona, ligde üst üste 5. kez kazandı.

Bu galibiyetle Barcelona, puanını 57'ye çıkardı. Ligdeki 16. mağlubiyetini yaşayan Sporting Gijon ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, bu sezon La Liga'daki 21. golünü atmasının yanı sıra önemli bir başarı daha yakaladı. 29 yaşındaki oyuncu, sağ ayak, sol ayak, penaltı, serbest vuruş ve kafayla fileleri havalandıran ilk isim oldu.

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