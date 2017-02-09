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Metehan'da izdiham vardı

Metehan'da izdiham vardı

Hafta ortası olmasına rağmen Güney Kıbrıs’a geçen araçlar Metehan Sınır Kapısı’nda adeta izdiham yarattı.

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Haluk Doğandor

Hafta ortası olmasına rağmen Güney Kıbrıs’a geçen araçlar Metehan Sınır Kapısı’nda adeta izdiham yarattı. Sabah erken saatlerde başlayan araç kuyruğu öğleden sonra da devam etti 

Star Kıbrıs’ın araştırmasına göre Güneye geçen Kıbrıslı Türklerin bir kısmı pasaport ve kimlik işlemleri, bir kısmı alışveriş ve diğerleri de Trodos Dağı’na tatil için gidiyorlar. Metehan Sınır Kapı’nda dikkat çeken önemli bir ayrıntı da, Güney Kıbrıs’a geçen araç sayısındaki çokluğa rağmen, güneyden gelen araç sayısının oldukça az olması. Güneye geçen Türk araç sürücülerine, geçtiğimiz hafta Trodos’ta yaşanan ve Türk plakalı araçlara yapılan saldırıyı sorduk, aldığımız cevaplar ise pek fazla önemsenmediği yönünde oldu. 

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