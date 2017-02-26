Metehan'da sahtecilik
Metehan Kapısı’ndan bugün saat 01.30 sıralarında, başkası adına düzenlenmiş İspanya pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan, isminin baş harfleri B.A (E-31) olan kişi tutuklandı.
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Metehan Kapısı’ndan bugün saat 01.30 sıralarında, başkası adına düzenlenmiş İspanya pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan, isminin baş harfleri B.A (E-31) olan kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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