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Meteoroloji: "Toz zerrecikli hava geliyor"

Meteoroloji: "Toz zerrecikli hava geliyor"

Meteoroloji Dairesi, güneyli hava akımlarının etkisiyle Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın ve cuma günü bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, güneyli hava akımlarının etkisiyle Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın ve cuma günü bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye edildi.

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