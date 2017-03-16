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Meteoroloji’den toz uyarısı

Meteoroloji’den toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın ve cumartesi günü bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi,  Kuzey Afrika üzerinden taşınan  toz zerreciklerinin  yarın ve cumartesi günü  bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini  bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşalara tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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