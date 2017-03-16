Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın ve cumartesi günü bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın ve cumartesi günü bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşalara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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