Lefkoşa4 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Meteoroloji'nden soğuk uyarısı!
Meteoroloji'nden soğuk uyarısı!

Meteoroloji'nden soğuk uyarısı!

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı olduğunu söyledi.

A+A-

Rahme Çiftçioğlu

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı olduğunu söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Buran, Selvili Tepe’de hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğünü belirterek, “Bu saatten sonra yüksek kesimlerde kar bekliyoruz” dedi.

“HAVA SÜRATLE SOĞUYOR, YARIN DA OLDUKÇA SOĞUK OLACAK”

Ülkenin, üst atmosferdeki soğuk havanın etkisinde olduğunu söyleyen ve “Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak” diyen Buran, şunları kaydetti:

“Bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı var. Özellikle de dağa yakın yerleşim yerlerine...

Hava sıcaklığı bugün iç kesimlerde 6 ile 7, yarın 7 ile 10 derece olacak. Diğer günlerde sıcaklık 11 ile 14 dolaylarında seyredecek.”

İşte Girne'den kar manzaraları

İşte Girne'den kar manzaraları

Soğuk hava dalgası KKTC’yi de etkisi altına aldı.Kaynak: Kuzey Kıbrıs'ta soğuk havanın etkisi altında

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler
Kuzey Kıbrıs'ta soğuk havanın etkisi altındaKuzey Kıbrıs'ta soğuk havanın etkisi altındaSoğuk hava dalgası KKTC’yi de etkisi altına aldı.