Metin Münir yazdı: "Akıncı'nın yerinde olsaydım…"

T24 yazarı Metin Münir, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum Meclisi’nin, 67 yıl önce yapılan ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararına verdiği tepkiyi onaylamadığını, kendisinin Akıncı'nın yerinde olsaydı, Anastasiadis'e yeni bir öneri ile gidebileceğini yazdı.

Münir, “Ben olsaydım, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’le ilk karşılaşmamda, en güzel Kıbrıs aksanımla ona şunları söylerdim:

Be Nigo, vallahi teprik ederim. Ne güzel bir fikir be gardaş? Bu, okullarda Enosis Referandumunu Hatırlama Günü. O gadar beyendim, o gadar beyendim böyün bizim Meclis’e bir ganun tasarısı yolladım. İlk sana söylerim. Bizim meddeplerde de aynı gün “Enosis Referandumunu Hatırlama Gününü Hatırlama Günü” olacak” şeklinde bir yorumda bulundu.

Münir'in yazısı şöyle:

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı severim ve sayarım.

Ama, Rum Meclisi’nin, 67 yıl önce yapılan ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararına verdiği tepkiyi onayladığımı söyleyemem.

Kızmamalıydı.

Görüşmelerden çekilmemeliydi.

Ben olsaydım, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’le ilk karşılaşmamda, en güzel Kıbrıs aksanımla ona şunları söylerdim:

Be Nigo, vallahi teprik ederim.

Ne güzel bir fikir be gardaş?

Bu, okullarda Enosis Referandumunu Hatırlama Günü.

O gadar beyendim, o gadar beyendim böyün bizim Meclis’e bir ganun tasarısı yolladım.

İlk sana söylerim.

Bizim meddeplerde de aynı gün “Enosis Referandumunu Hatırlama Gününü Hatırlama Günü” olacak.

Eşidlik pirensibini bozmaylım, deyil?

Ne den?

Ama dur.

Söyleyceyim bir şey daha var. Mühimdir.

Vay Nigocuğum vay! Demek Enosisi unudamadınız? Ne söylemeding be gardaş? İki senedir gonuşdurung bizi. Dünyayı ayağa galdırdık. İsviçrelere giddik.

Bak sana ne deyim. Cumhurbaşkanlığı seçimleriniz var ya? Aynı gün bir da referandumcuk yapıng, be gardaş. Halka sorung. “Enosiscik isder min, isdemez min?”

İsdellerse biz gurtuluruk.

İsdemezlerse sen gurtulung.

Yani vali olmaktan gurtulung demek isderim.

Anastasiades, Eide, Akıncı

Ne den?

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