Mevlevi’de topçu atışı yapılacak
Güzelyurt Kaymakamlığı, 15-16-20-21-22-23 Şubat tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışı yapılacağını duyurdu.
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Güzelyurt Kaymakamlığı, 15-16-20-21-22-23 Şubat tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışı yapılacağını duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, atış yapılacak tarihlerde sabah saat 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiğini bildirdi.
Direnç girilmesi sakıncalı bölgeleri şöyle açıkladı:
“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu-Karpaşa hattının doğusu.
Doğuda Yumrut.- Tepeyayla mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı.
Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda-Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi.
Kuzeyde Karpaşa- Özhan köyü-Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”
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