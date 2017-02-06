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  3. Meyan kökü bebeğin IQ’sunu 7 puan düşürüyor
Meyan kökü bebeğin IQ’sunu 7 puan düşürüyor

Meyan kökü bebeğin IQ’sunu 7 puan düşürüyor

Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nden bilim insanları, anne adaylarının hamilelik döneminde meyan kökü tüketmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Hamilelik döneminde meyan kökü tüketilmesinin bebeğin IQ'suna zarar verdiğini belirten araştırmacılar, çocuğun IQ'sunun yaklaşık 7 puan düştüğünü ifade etti.

Vatan'ın aktardığına göre, meyan kökününün içerisinde bulunan ‘glycyrrhizin' adlı bileşiğin cenine zarar verdiğini belirten araştırma ekibinin başındaki Profesör Katri Raikkönen, söz konusu besini tüketmenin çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (ADHD) yol açtığının da altını çizdi.

KOLALI İÇECEKLERDE KULLANILIYOR

Meyan kökü, ilaç ve bira endüstrisinde, kolalı içeceklerin yapımında kullanılır. Anadolu'da bu kökten şerbet yapılarak içilir. Üç yıllık köklerinden elde edilen meyan balı, koyu renkli toz, çubuk ya da dörtgen şeklindeki parçalar halinde satılır.

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