Milletvekilinden seks boykotu çağrısı

Kenya'da bir kadın milletvekili, hemcinslerine, eşleri 8 Ağustos'taki seçimler için seçmen kütüğüne kayıt yaptırana dek onlarla cinsel ilişkiye girmeme çağrısında bulundu.

Kıyı kenti Mombasa'dan milletvekili seçilen Mishi Mboko, muhalefetin oylarını arttırmak için en iyi stratejinin bu olduğunu söyledi.

Mishi Mboko, "Kadınlar, uygulamanız gereken taktik bu. En iyisi bu. Seçmen kartlarını gösterene kadar onlarla seks yapmayı reddedin" dedi.

Mboko, seksin güçlü bir silah olduğunu ve isteksiz erkekleri seçmen kayıtlarını yaptırmaya teşvik edeceğini söyledi.

Eşi etkilenmeyecek

Standard gazetesinin haberine göre Mboko ayrıca, seçmen kaydını yaptırdığı için kocasının boykottan etkilenmeyeceğini de vurguladı.

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, ikinci kez göreve seçilmek istiyor ve Mboko'nun partisi ODM de dâhil muhalefetin ortaklaşa göstereceği bir adayla yarışması bekleniyor.

Mboko, destekçilerinin yoğun bir şekilde kaydolması halinde, seçimi kazanma şanslarının artacağını ifade etti.

Kenya'da seks boykotu çağrıları sık görülen bir durum.

Ülkede 2009'da da kadın eylemciler, dönemin Cumhurbaşkanı Mwai Kibaki ve Başbakan Raila Odinga'yı uzlaşmaya zorlamak için bir haftalık seks boykotu çağrısı yapmıştı.