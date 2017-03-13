Milli İradeye Saygı Platformu Hollanda’yı kınadı

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yetkililerine tavrı dolayısıyla Hollanda’yı kınayarak, “Hollanda’nın yaptığı çağdışlılığa ve vandallığa son vermesi” çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Sancar, “Avrupa Birliği üyesi Hollanda’nın çağdışı ve diplomatik kurallara aykırı davranışları, Avrupa’nın savunduğu kuralların sadece bir zümre için geçerli olduğunun göstergesi olmuştur. Hak ve eşitliği dillerinden düşürmeyen Avrupa ülkelerinin söylemlerinin başka devletler söz konusu olunca nasıl değiştiğini bu olaylar bizlere göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Sancar, tüm Türk halkına, devletlerine ve insanlarına sahip çıkarak kendi medeniyetini inşa etme, bir ve diri olma çağrısı yaptı.