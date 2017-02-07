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Minareliköy’de araç yangını

Minareliköy’de araç yangını

Minareliköy’de bugün sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı.

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Minareliköy’de bugün sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, aracın, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda makine iç kısmından alev alarak yanmaya başladığı düşünülürken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

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