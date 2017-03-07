Mındıkoğlu: "Kamuda geçici memurluk kalkmalı"

Kıbrıs Türk Memur Sendikası ( Memur-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, 2. İş yasağının kalkması gerektiğini, zaten bir şekilde devlet çalışanlarının bu yasaya uymadığını, vergi sisteminde maaşların birleştirilmesi gibi bir uygulamanın olduğunu, kişinin gelirlerine göre yapılacak bir vergi sistemi ile bu konunun çözülebileceğini savundu.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası ( Memur-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Genç Tv’de yayınlanan Didem Gürses’in sunduğu “ Siyaset Yemeği” Programına katılarak soruları yanıtladı.

Kamuda geçici memur statüsünün kalkması gerktiğini belirten Mındıkoğlu, kamuda 2. İş yasağı, dövizde yaşanan artışa yönelik atılması gereken adımlar, erken seçim kararı, kamuda yetkili sendikaların neden üye kaybına uğradığı gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

“Kamuda geçici memurluk kalkmalı”

Mındıkoğlu, geçici memur statüsünde olan devlet çalışanları için Memur-Sen’in özel kurallar olarak hazırladığı yasaya değinerek, daha önce geçici memurun kaldırılması yasasını hazırladıklarını ve artık kamuya geçiçi memur alımının yapılmadığını, ancak şu anda geçici memur statüsünde çalışanların kadrolanması ve bu kanayan yaranın durması gerektiğini belirterek şunları söyledi;

“ Kamuda çalışan geçici memurların kadrolanması için hazırladığımız yasayı Başbakan Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a sunduk. Her ikiside bu konuya sıcak baktıklarını açıkladılar. Şuanda hangi memurun hangi statüde çalıştıkları ve eğitim durumları ile ilgili gerekli çalışmalar sürüyor. Tüm bilgilerin tamamlanması halinde geçici memurların kadrolanma sürecinin başlayacağını öngörüyoruz.

“Zor olan taşın altına elini koymaktır “

Yetkili bir sendika bu çalışmanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi ancak yanlış demek kolaydır. Zor olan taşın altına elini koymaktır. Ancak hukuksal olarak da tüm araştırmalarımızı gerçekleştirdik. Amacımız geçici memurların 7/79 sayılı kamu görevlileri yasasına uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve haklarını çoğaltmaktır. Kamuda yetkili bir sendikanın yakında özelleştirme yasasına bağlı bir öneri getireceğini öğrendik. Bu ugulamanın olması halinde tayinler, terfiler gibi konulardan kesinlikle faydalanılamayacaktır.

“Dövizde yaşanan artışa yönelik hükümet adım atmalı”

Dövizde yaşanan artışa yönelik hükümetin bazı adımlar atması gerktiğini vurgulayan Mındıkoğlu, DPÖ’nün yaptığı çalışmalarda da günün koşullarına göre değişikliğe gidilmesi gerektiğini, böylelikle lüks tüketimlerin neler olduğu gerçek hayat pahalılığı gibi oranların daha sağlıklı ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kamuda 2. İş yasağı tartışmalarına değinen Mındıkoğlu, 2. İş yasağının kalkması gerektiğini, zaten bir şekilde devlet çalışanlarının bu yasaya uymadığını, vergi sisteminde maaşların birleştirilmesi gibi bir uygulamanın olduğunu, kişinin gelirlerine göre yapılacak bir vergi sistemi ile bu konunun çözülebileceğini belirtti.

“Erken seçim kararı ekonomiyi olumsuz etkileyecek”

Erken seçim konusunda açıklamalarda bulunan Mındıkoğlu, sistemde bir değişikliğe gidilmesinin toplum tarafından ön görülmeyeceğini, yine aynı düzenin devam ettirileceğini, dünya kadar seçim masrafının gereksiz olduğunu söyledi.

“Pahalılıktan gelirlerin düşüklüğünü konuştuğumuz bu günlerde seçime gitmek ekomomik olarak çöküntü yaşatacaktır. Yeni seçim sistemi için birçok masrafın yapılması gerekiyor. Yapılan anketlerde de yapının mevcut sistemi bozmayacağı görülüyor. Bir kaç yeni milletvekilinin meclise girmesi için yapılacak bu girişim birçok projeyide yarıda bırakacaktır”.

Kamu çalışanlarına günü koşullarına ayak uydurmaları adına eğitimler verilmeli

Kamuoyunda tartışılan kamuda verimsizlik konusu ile ilgili görüşlerini aktaran Mındıkoğlu, Kamu çalışanlarına günün koşullarına adapte olması, hizmetiçi eğitimlerin artması, gibi unsurların uygulanması gerektiğini, hükümet yetkililerinin kendine düşen görevleri yapmaları halinde mevcut sistemin içerisinde kamu çalışanlarının değerlendirilmesi yerine performanslarını arttıracak uygulamaların olması gerektiğini, sadece çalışma saatlerinde değşikliğe gidilemesi ile bunun mümkün olmadığını kaydetti.

Özel sektör 8 saat çalışma sistemine uymalı

Kamu çalışanları ve özel sektörde çalışanların kıyaslanması konusuna değinen Mındıkoğlu, önce özel sektörde işveren tarafından 8 saat sistemine uyulması gerektiğini, özel sektörde çalışan insanlarında haftalık çalışma saatlerine uygun şekilde çalıştırılması gerektiğini, fazla çalışmaları durumunda ek ödeneklerinin verilmesi gerektiğini, fakat maalesef bu uygulamanın ülkemizde yapılmadığını, bu durumu denetlemesi gerekenin yine devlet olduuğunu vurguladı.

“Sendikacılıkta gerçek işimizi unutmamamız gerekiyor”

Sendikacılığın genelde toplum tarafından siyasi amaçlı olduğu algısı yerleşmesi ile ilgili açıklamalar yapan Mındıkoğlu şunları söyledi; “Sendikaların ülkedeki güncel konularla ilgili görüşlerini söylemelidir. Ama herşeyin özünde çalışanların özlük hakları, kamuda verimliliği arttırma gibi konularda etkili olmalıyız. Sendikacılıkta gerçek işimizi unutmamamız gerekiyor. Büyük kitle eylemleri yapılacağı dönemlerde Sendikal Platform ile yaptığımız toplantılarda belli başlı konularda anlaşmalar yaptık. Ancak siyasi mesajların görüşlerimize uymayan Türkiye söylemlerine karşın yeri geldiğinde bu eylemleri terk etmek durumunda kaldık. Kamuda yetkili önemli iki sendikadan istifalar da giderek artıyor. Neden bu istifaların arttığı konusunda oturup düşünmeleri gerekyor. Kamuda bazı sendikalara güvensizlik artıyor.”

“Hükümetle sendikalar arasında diyalog eksikliği olabiliyor”

Hükümetle sendikalar arasında diyalog eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Mındıkoğlu, ben yaptım oldu mantığının hakim olduğunu, mesai saatleri gibi konularda uygulamaya girmeden önce bunun hem çalışana hem de halka nasıl yansıyacağı konusunda görüşmelerin daha sağlıklı olması gerektiğini belirtti.