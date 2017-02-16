Minik Doğa'nın öldüğü kaza için ceza yükselme talebi yapıldı

Hüseyin Çiçek

Eski Lefkoşa-Gazimağusa yolunda 7 Mart 2016 tarihinde meydana gelen ve 2 buçuk yaşındaki Doğa Çiçek’in ölümü ile neticelenen trafik kazası sonrasında, kazanın sorumlusu olarak yargılanan ve Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti tarafından 2 yıl hapse mahkum olan Nijerya uyruklu Enahoro Arausi için Başsavcılık cezanın yükseltilmesi talebi ile istinaf dosyaladı.

Yüksek Mahkeme huzurunda dün görüşülen istinaf duruşmasında İddia Makamı, ölümle neticelenen trafik kazası sonrasında amme menfaatinin ön planda tutulması gerektiğini savunarak, kararın kamu vicdanını rahatlatmadığını öne sürdü. Nijerya uyruklu sanığın agresif bir şekilde araç kullanarak önündeki araçları süratli bir şekilde geçerek kazaya sebebiyet verdiğini belirten İddia Makamı, sanığa takdir edilen 2 yıl hapis cezasının yükseltilmesini talep etti.

Avukat: İhtilafsız olgulardır

Savunma avukatı ise Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyetinin verdiği karara atıfta bulunarak, Karayolları Dairesi’nin kusurlu bulunduğunu ve yol üzerinde uyarıcı levhanın bulunmadığını söyledi ve savunma tarafından bu hususlar mahkemeye aktarıldığında İddia Makamı’nın herhangi bir itirazda bulunmadığını dolayısı ile konu olguların ihtilafsız olduğunu savunarak cezanın yükseltilmesi talebine itiraz etti

Karar için süresiz olarak ertelendi

Huzurundaki beyanları değerlendiren Yüksek Mahkeme Heyeti, davayı karar için süresiz olarak ertelediğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi 7 Mart 2016 tarihinde Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Nijerya uyruklu Enahoro Arausi’nin yolun sağına geçmiş ve önündeki araçları süratli bir şekilde geçtikten sonra o esnada sağ tali yola dönüşe geçen İpek Kaleli Çiçek’in yönetimindeki araca çarpmıştı. Kaza sonucunda İpek Kaleli Çiçek’in kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Doğa Çiçek yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası yargılanan sürücü Enahoro Arausi, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti tarafından 2 yıl hapse mahkum edilmişti.