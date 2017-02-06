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  3. Mira'yı şiddet gördüğü eve geri verdiler

Mira'yı şiddet gördüğü eve geri verdiler

Girne’de bir dairenin balkonunda “sahibi” Ayşen Kanburoğlu tarafından şiddete uğrayan Mira isimli köpek eziyet gördüğü Kanburoğlu’na geri gönderildi.

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