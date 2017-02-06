Mira'yı şiddet gördüğü eve geri verdiler

Girne’de bir dairenin balkonunda “sahibi” Ayşen Kanburoğlu tarafından şiddete uğrayan ve bu nedenle 21 Haziran 2016 tarihinde koruyucu aileye verilmek üzere şiddet gördüğü evden alınan Mira isimli köpek eziyet gördüğü Kanburoğlu’na geri gönderildi.

Mira isimli köpeğin Ayşen Kanburoğlu tarafından şiddet gördüğü görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından, şiddete uğrayan köpek Altın Patiler Derneği'nin girişimiyle 21 Haziran 2016 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü ile Girne Belediyesi ekiplerince Kanburoğlu’ndan alınmıştı.

Tarafından şiddete uğradığı kişiden alındıktan sonra koruyucu ailece bakımı üstlenilen Mira, trajik ve ilginç bir biçimde 30 Ocak 2017 günü yine Girne Polis Müdürlüğü ile Girne Belediyesi ekiplerince Lefkoşa’daki koruyucu aileden geri alındı. Koruyucu aileye Mira’ya şiddet uygulayan eski “sahibi” Ayşen Kanburoğlu’na geri verilmeyecek sözü verilmesine rağmen Mira, Girne Belediyesi ekiplerince Kanburoğlu’na geri verildi.

Öte yandan Hayvan Refah Yasası’nda şiddete uğrayan bir hayvanın barındırılması yükümlülüğü belediyelere verilmesine rağmen , belediyenin şiddet gören bir canlıyı ona şiddet uygulanan birine geri vermesi de kamu vicdanını yaralıyor. Yasa ve vicdan tersini söylemesine rağmen, Girne Belediyesi’nin Mira’yı eski “sahibine” vermesi, “ şiddet uygulayan kişi Girne’de nüfuz sahibi bir aileye mensup diye mi geri verildi?” sorusunu akıllara getiriyor.

Kaynak: Günlük Kıbrıs