Mısır'da 203 mahkum tahliye edildi

Mısır'da, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ikinci af kararından yararlanan 203 mahkumun bugün tahliye edildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başta Kahire'nin güneyinde yer alan Tora Hapishanesi olmak üzere ülkenin farklı hapishanelerinde kalan ve Cumhurbaşkanı Sisi'nin af kararının kapsadığı 203 mahkum tahliye edildi.

Mısır devlet televizyonunun resmi internet sitesinde de Hapishaneler Müdürlüğünün mahkumların tahliyesi ile ilgili işlemleri tamamladığı duyurulurken, konu ile ilgili İçişleri Bakanlığından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tora Hapishanesi önünde toplanan mahkum ailelerinin sevinç gösterileri yaptığı ve kadınların zılgıtlarla kararı kutladığı gözlendi.

Dün Cumhurbaşkanı Sisi'nin af kararı çıkardığı duyurulmuş, karar kapsamında yasa dışı toplantı ve eylem yapma suçlarından yargılanan ve haklarında nihai mahkeme kararı verilen 203 gencin aftan yararlanacağı belirtilmişti.

Aftan yararlananların hangi siyasi gruba mensup oldukları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak AA muhabirine konuşan Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu Üyesi Muhammed Abdulaziz, listede Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) mensup hiç kimsenin yer almadığını söyledi.

Geçen yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu kurulmuş ve Kasım'da 82 mahkum hakkında af kararı çıkarılmıştı. Aftan yararlananlar arasında İhvan üyesi ünlü kadın aktivist Yüsra Hatib de yer almıştı.