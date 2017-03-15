Mısır'da okullardaki gıda zehirlenmesi

Mısır'ın Suhac ilinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenci sayısı 2 bin 262'ye yükseldi. Bu öğrencilerden 20'si dışında kalanların taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Suhac'taki 8 okulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 2 bin 262 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.

Öğrencilerin genelinde bulantı, kusma ve mide krampları şikayetlerinin yanı sıra panik ve korku halinin olduğu ifade edilen açıklamada, 20'si dışında diğer öğrencilerin tedavi edilerek taburcu edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, tedavileri süren 20 öğrencinin ise ilerleyen saatlerde taburcu edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, besin zehirlenmesine yol açtığı tahmin edilen okullardaki yiyeceklerden numuneler alındığı ve tahlil için laboratuvarlara gönderildiği belirtildi.

Suhac İl Sağlık Müdürlüğünden daha önce yapılan açıklamada, Ahmin ilçesindeki 8 okulda eğitim gören bin 911 öğrencinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldığı bilgisi paylaşılmıştı.